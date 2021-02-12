На выходных в Одессе синоптики прогнозируют сильный мороз, а также гололед
Таков прогноз погоды Гидрометцентра Черного и Азовского морей на 13 и 14 февраля, передает Politeka.net
В субботу в Одессе пасмурное утро сменится ясным днем и безоблачным вечером. Осадков синоптики не обещают, а вот ветер будет дуть сильный, северо-западного направления 9-14 метров в секунду, порывы достигнут 15-24 метров в секунду. Температура ночью 11-13 градусов мороза, днем 5-7 мороза.
По Одесской области прогнозируется облачность с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, порывы 15-18 метров в секунду.
Температура ночью 10-15 °С мороза, днем 2-7 °С мороза, на севере до 10 °С мороза.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км, гололедица.
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В воскресенье, облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13 градусов мороза, днем 0-5 мороза.
Ранее мы писали, что арктический циклон Волкер, который сейчас хозяйничает в Украине, успел уже наделать бед в Одесской области.
В регионе было обесточено полностью или частично двадцать населенных пунктов.
Из-за сильнейшего ветра, мокрого снега и дождя больше всего пострадал Одесский район, где без электричества остались 16 населенных пунктов. Еще четыре села обесточены в Белгород-Днестровском районе.
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