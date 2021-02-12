В некоторых одесских дворах в феврале уже зацвели первые цветы - подснежники

Об этом говорится в сюжете « ТСН », передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

9 февраля в Одессу пришло потепление и распустились подснежники.

На полянах, где пригревало солнце, можно было увидеть целые ковры белого цвета. Они очень заметны на фоне темной земли, которую еще не успела укрыть зеленая трава.

Цветы обнаружили на Черемушках. Словно сказка «12 месяцев» воплотилась в жизнь.



Жители Одессы с радостью любовались первыми признаками приближения весны, однако недолго.

В пятницу, 12 февраля в Одессу снова вернулась зима и укрыла цветы снегом.



А тем временем синоптики прогнозируют сильные морозы на выходных.

В субботу в Одессе пасмурное утро сменится ясным днем и безоблачным вечером. Осадков синоптики не обещают, а вот ветер будет дуть сильный, северо-западного направления 9-14 метров в секунду, порывы достигнут 15-24 метров в секунду. Температура ночью 11-13 градусов мороза, днем 5-7 мороза.

В воскресенье, облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13 градусов мороза, днем 0-5 мороза.

Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: ""Такого моря вы еще не видели"

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