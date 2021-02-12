В некоторых одесских дворах в феврале уже зацвели первые цветы - подснежники
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9 февраля в Одессу пришло потепление и распустились подснежники.
На полянах, где пригревало солнце, можно было увидеть целые ковры белого цвета. Они очень заметны на фоне темной земли, которую еще не успела укрыть зеленая трава.
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Цветы обнаружили на Черемушках. Словно сказка «12 месяцев» воплотилась в жизнь.
Жители Одессы с радостью любовались первыми признаками приближения весны, однако недолго.
В пятницу, 12 февраля в Одессу снова вернулась зима и укрыла цветы снегом.
А тем временем синоптики прогнозируют сильные морозы на выходных.
В субботу в Одессе пасмурное утро сменится ясным днем и безоблачным вечером. Осадков синоптики не обещают, а вот ветер будет дуть сильный, северо-западного направления 9-14 метров в секунду, порывы достигнут 15-24 метров в секунду. Температура ночью 11-13 градусов мороза, днем 5-7 мороза.
В воскресенье, облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13 градусов мороза, днем 0-5 мороза.
Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: ""Такого моря вы еще не видели"
Как сообщала Politeka, стихия выйдет из-под контроля в Одессе, жителей просят оставаться дома: объявлено штормовое предупреждение
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