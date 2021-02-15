В кабинке в это время находилось два человека

В одной из одесских многоэтажек обрушился лифт

ЧП произошло в жилом комплексе Радужный. В кабинке в это время находилось два человека. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"В Радужном, 6 во второй парадной рухнул лифт. Вытащили девушку и мужчину, сработали уловители, которые не дали лифту разбиться", - рассказали очевидцы в местных телеграм-каналах.

Отмечается, что дом новый, ему всего 10 лет.

Местные жители рассказали одесским СМИ , что коммунальщики игнорируют все жалобы, которые касаются неисправности лифтов. Аварийные ситуации в новостойках комплекса возникают уже не первый раз. Люди утверждают, что некоторые кабины трясутся и регулярно застревают.

В тоже время начальник местного ЖКСа все обвинения опровергает и рассказывает совсем другую историю.

Мужчина утверждает, что жильцы сами виноваты в авариях, потому что перегружают подъемники. А упавший лифт вовсе не падал, а просто совершил аварийную остановку.

К слову, происшествия в одесских лифтах довольно частое явление, однако проблемы с кабинамим в основном наблюдаются в старых многоэтажках.

Так, по состоянию на 1 сентября 2020 года в Одессе у 1600 лифтов превысили срок эксплуатации. Это больше 30% от всех подъемников города. С каждым годом эта цифра возрастает на 200 единиц.

По данным СМИ, этом году коммунальщики планируют отремонтировать всего 140 лифтов, а тщательно обследовать – 96.

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