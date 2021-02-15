В одной из одесских многоэтажек обрушился лифт
ЧП произошло в жилом комплексе Радужный. В кабинке в это время находилось два человека. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"В Радужном, 6 во второй парадной рухнул лифт. Вытащили девушку и мужчину, сработали уловители, которые не дали лифту разбиться", - рассказали очевидцы в местных телеграм-каналах.
Отмечается, что дом новый, ему всего 10 лет.
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Местные жители рассказали одесским
В тоже время начальник местного ЖКСа все обвинения опровергает и рассказывает совсем другую историю.
Мужчина утверждает, что жильцы сами виноваты в авариях, потому что перегружают подъемники. А упавший лифт вовсе не падал, а просто совершил аварийную остановку.
К слову, происшествия в одесских лифтах довольно частое явление, однако проблемы с кабинамим в основном наблюдаются в старых многоэтажках.
Так, по состоянию на 1 сентября 2020 года в Одессе у 1600 лифтов превысили срок эксплуатации. Это больше 30% от всех подъемников города. С каждым годом эта цифра возрастает на 200 единиц.
По данным СМИ, этом году коммунальщики планируют отремонтировать всего 140 лифтов, а тщательно обследовать – 96.
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