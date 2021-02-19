Стали известны новые подробности взрыва в жилом доме в селе Фонтанка-2, что под Одессой

Напомним, что 15 февраля около 8 часов вечера взорвался частный одноэтажный дом, в котором находилась 84-летняя хозяйка и ее 60-летний сын.

К счастью они не пострадали, однако в результате взрыва выбило окна и двери, повредило стену, разбило и разбросало мебель. Теперь дом оказался непригоден для жилья.

На место приехала аварийная газовая служба, чтобы выяснить, что стало причиной происшествия, пишет местное издание.

В ходе расследования было установлено, что следов утечки газа нет, входная труба герметизирована, котел – в рабочем состоянии. Были обнаружены следы ацетилена. Взрыв произошел в другой части дома, не там, где расположен котел.

Судя по фотографиям, сделанным с места происшествия, можно судить, что действительно газовая плита, газовый котел и счетчик целые, тем самым они не могли быть причиной взрыва. А вот бойлер, который находился в соседней ванной комнате, от взрыва вылетел наружу.

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