Стали известны новые подробности взрыва в жилом доме в селе Фонтанка-2, что под Одессой
Напомним, что 15 февраля около 8 часов вечера взорвался частный одноэтажный дом, в котором находилась 84-летняя хозяйка и ее 60-летний сын.
К счастью они не пострадали, однако в результате взрыва выбило окна и двери, повредило стену, разбило и разбросало мебель. Теперь дом оказался непригоден для жилья.
На место приехала аварийная газовая служба, чтобы выяснить, что стало причиной происшествия,
В ходе расследования было установлено, что следов утечки газа нет, входная труба герметизирована, котел – в рабочем состоянии. Были обнаружены следы ацетилена. Взрыв произошел в другой части дома, не там, где расположен котел.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Украинская девушка Бонда Куриленко посветила бюстом в слишком эффектном декольте: "Интересная поза"
Загадочная Кароль похвасталась колечком на том самом пальчике, фанаты ахнули: "Идеал для мужчин"
Полякова застукала свою 15-летнюю дочь за шалостями на диване с парнем: "Маша..."
46-летняя тайная жена Олега Винника в пышном платье заткнула за пояс молодых красоток: «Лапочка»
Судя по фотографиям, сделанным с места происшествия, можно судить, что действительно газовая плита, газовый котел и счетчик целые, тем самым они не могли быть причиной взрыва. А вот бойлер, который находился в соседней ванной комнате, от взрыва вылетел наружу.
Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."
Также Politeka сообщала, что в Одессе пропала 12-летняя девочка в разноцветных сапогах: вышла из дома в сильный мороз