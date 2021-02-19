В Одесской области наказали 45-летнего мужчину, за то, что кинул боевую гранату в своих гостей

Раздельнянский районный суд признал его виновным и приговорил к 10-ти годам заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, передает Politeka.

В начале августа прошлого года в селе Песчаное Балтского района во время совместного употребления спиртных напитков по месту жительства осужденного между ним и одним из гостей возникла ссора. Во время конфликта хозяин дома бросил в сторону трех гостей, приехавших из Винницкой области, гранату.

В результате взрыва множественные рваные раны получили двое мужчин - 41-го и 27-ми лет, а также 29-летняя женщина, - их доставили в больницу.

Прокуроры местной прокуратуры поддерживали обвинение в суде в отношении 45-летнего жителя Балтского района, и теперь в ближайшие 10 лет он проведет за решеткой.

Ранее мы сообщали, что в Одессе 14-летний мальчик пострадал в результате взрыва петарды.

Подросток у себя дома в Сабанском переулке пытался распилить петарду, в результате чего она сдетонировала у мальчика в руках.

Пострадавший был госпитализирован в Одесскую областную детскую больницу. У него были оторваны ногтевые фаланги на трех пальцах левой руки.

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