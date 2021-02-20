В Одессе ночью горел роддом

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

20 февраля в 03: 02 стало известно о пожаре в роддоме №5 по адресу.

До прибытия подразделений ГСЧС администрацией учреждения были эвакуированы 74 человека, из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников. Погибших и пострадавших нет.

На место пожара выезжало 10 единиц пожарной техники и 49 человек личного состава.

Спасатели установили, что горит имущество в бытовом помещении на третьем этаже роддома.

Вероятная причина пожара короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

Ранее мы сообщали, что в Одессе будут судить преступную банду, состоящую из молодых девушек и парней.

Они подозреваются в серии разбойных нападений и грабежей.

Преступная группировка состояла из 4 человек. Двое юношей и две девушки в течение октября-ноября прошлого года совершили 8 грабежей и разбоев с применением насилия на территории Одессы.

Подозреваемые разработали план, по которому отнимали у своих жертв мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги. Сумма нанесенного ущерба составляет порядка 130 000 гривен. Если суд докажет их вину, то злоумышленникам грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества. Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."

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