Мощный взрыв уничтожил частный дом в Одесской области

Серьезное ЧП произошло в ночь на пятницу, 19 февраля, в селе Новая Дофиновка Одесского района, сообщает «Думская». Взрыв прогремел в двухэтажном частном доме по улице Мира.

Как стало известно, взорвался газовый балон, который находился на втором этаже здания. При этом, дом был недостроен, поэтому в нем не было жильцов. В результате взрыва никто не пострадал.

Тем не менее взрыв полностью уничтожил строение. К месту происшествия прибыли пожарные.

Было установлено, что владелец дома использовал электрические обогреватели. Из-за короткого замыкания в здании разгорелся пожар. Огонь быстро распространился по помещениям и добрался на кухне, где и взорвался газовый балон.

По факту нарушений правил пожарной безопасности было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 февраля в Одессе произошло трагическое ЧП: пожар разгорелся в городском роддоме №5.

До прибытия подразделений ГСЧС администрацией учреждения были эвакуированы 74 человека, из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников. Погибших и пострадавших нет.

Спасатели установили, что горело имущество в бытовом помещении на третьем этаже роддома.

Напомним, страшный пожар в роддоме Одессы, младенцев ночью вынесли на мороз: названа причина ЧП.

Как сообщала Politeka, пожар вспыхнул в роддоме Одессы, срочно съехались спасатели: кадры и что известно о пострадавших.

Также Politeka писала, что на Одесчине мужчина бросил гранату в людей, детали: виновник уже наказан.