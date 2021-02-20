Мощный взрыв уничтожил частный дом в Одесской области
Серьезное ЧП произошло в ночь на пятницу, 19 февраля, в селе Новая Дофиновка Одесского района, сообщает «Думская». Взрыв прогремел в двухэтажном частном доме по улице Мира.
Как стало известно, взорвался газовый балон, который находился на втором этаже здания. При этом, дом был недостроен, поэтому в нем не было жильцов. В результате взрыва никто не пострадал.
Тем не менее взрыв полностью уничтожил строение. К месту происшествия прибыли пожарные.
Было установлено, что владелец дома использовал электрические обогреватели. Из-за короткого замыкания в здании разгорелся пожар. Огонь быстро распространился по помещениям и добрался на кухне, где и взорвался газовый балон.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Отмена перевода часов в Украине: в Раде сделали решающий шаг, все подробности
Полякова застукала свою 15-летнюю дочь за шалостями на диване с парнем: "Маша..."
Трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."
Кароль раскрыла секрет о беременности и Дане Балане: «Какое-то чудо, а не ...»
По факту нарушений правил пожарной безопасности было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в ночь на 20 февраля в Одессе произошло трагическое ЧП: пожар разгорелся в городском роддоме №5.
До прибытия подразделений ГСЧС администрацией учреждения были эвакуированы 74 человека, из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников. Погибших и пострадавших нет.
Спасатели установили, что горело имущество в бытовом помещении на третьем этаже роддома.
Напомним, страшный пожар в роддоме Одессы, младенцев ночью вынесли на мороз: названа причина ЧП.
Как сообщала Politeka, пожар вспыхнул в роддоме Одессы, срочно съехались спасатели: кадры и что известно о пострадавших.
Также Politeka писала, что на Одесчине мужчина бросил гранату в людей, детали: виновник уже наказан.