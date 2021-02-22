В Одессе пламя охватило пункт обогрева для бездомных прямо возле детской площадки

Пожар зафиксировали очевидцы после обеда в воскресенье, 21 февраля на улице Академика Глушко. Там загорелась палатка, которую установили сотрудники ГСЧС для бездомных людей. Видео происшествия показали все местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На месте были замечены спасатели, которые ликвидировали огонь.

«Видимо бездомные хорошо погрелись», - говорится в публикации.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области, палатка загорелась из-за дымохода. В этот момент в пункте грелись 5 человек, никто не пострадал. Однако работу пункта свернули.

Ранее мы сообщали, что в Одессе спасателям пришлось ликвидировать возгорание в роддоме и эвакуировать новорожденных

Посреди ночисотрудники ГСЧС получили сообщение о пожаре в родильном доме №5 по улице Маршала Говорова,28. Прибыв на место происшествия, было выяснено, что загорелось имущество в бытовом помещении на третьем этаже роддома.

После этого пожарные локализовали возгорание в 3:24, а затем через семь минут сам пожар был ликвидирован на площади 3 м.кв. До прибытия спасателей ГСЧС, из заведения пришлось эвакуировать 74 человека, из которых 12 работников роддома, 16 новорожденных и 46 женщин.

Погибших и пострадавших не было.

Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."

Также Politeka сообщала, что страшный пожар в роддоме Одессы, младенцев ночью вынесли на мороз: названа причина ЧП