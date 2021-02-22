В Одессе пламя охватило пункт обогрева для бездомных прямо возле детской площадки
Пожар зафиксировали очевидцы после обеда в воскресенье, 21 февраля на улице Академика Глушко. Там загорелась палатка, которую установили сотрудники ГСЧС для бездомных людей. Видео происшествия показали все местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
На месте были замечены спасатели, которые ликвидировали огонь.
«Видимо бездомные хорошо погрелись», - говорится в публикации.
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Как сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области, палатка загорелась из-за дымохода. В этот момент в пункте грелись 5 человек, никто не пострадал. Однако работу пункта свернули.
Ранее мы сообщали, что в Одессе спасателям пришлось ликвидировать возгорание в роддоме и эвакуировать новорожденных
Посреди ночисотрудники ГСЧС получили сообщение о пожаре в родильном доме №5 по улице Маршала Говорова,28. Прибыв на место происшествия, было выяснено, что загорелось имущество в бытовом помещении на третьем этаже роддома.
После этого пожарные локализовали возгорание в 3:24, а затем через семь минут сам пожар был ликвидирован на площади 3 м.кв. До прибытия спасателей ГСЧС, из заведения пришлось эвакуировать 74 человека, из которых 12 работников роддома, 16 новорожденных и 46 женщин.
Погибших и пострадавших не было.
Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."
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