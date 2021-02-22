Жуткая авария забрала жизнь водителя микроавтобуса, который по непонятным причинам влетел в стену на дороге в Одесской области
Смертельное ДТП случилось в районе 9 утра в селе Новоградовка в Одесском районе (бывший Овидиопольский).Об этом проинформировали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net.
По данным правоохранителей, 57-летний водитель Hyundai, врезался в стоящую у дороги бетонную стену разрушенного здания и погиб от полученный травм.
На опубликованных фото видно, что удар был настолько сильный, что переднюю часть автомобиля буквально смяло в гармошку.
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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая должна установить при каких обстоятельства микроавтобус слетел с дороги.
В полиции сообщили, что уже открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение ПДД, повлекшее смерть пострадавшего).
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