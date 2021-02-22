Жуткая авария забрала жизнь водителя микроавтобуса, который по непонятным причинам влетел в стену на дороге в Одесской области

Смертельное ДТП случилось в районе 9 утра в селе Новоградовка в Одесском районе (бывший Овидиопольский).Об этом проинформировали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net.

По данным правоохранителей, 57-летний водитель Hyundai, врезался в стоящую у дороги бетонную стену разрушенного здания и погиб от полученный травм.

На опубликованных фото видно, что удар был настолько сильный, что переднюю часть автомобиля буквально смяло в гармошку.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая должна установить при каких обстоятельства микроавтобус слетел с дороги.

В полиции сообщили, что уже открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение ПДД, повлекшее смерть пострадавшего).

Ранее мы сообщали, что в Одессе водитель на иномарке катался по дорогам в состоянии сильного алкогольного опьянения, а потом совершил аварию, в которой пострадал ребенок.

После ДТП на Люстдорфской дороге синий автомобилист скрылся с места происшествия. Пострадала 10-летняя девочка — пассажирка Toyota Corolla, которую протаранил автомобиль Toyota Previa виновника аварии. Ее доставили в больницу с травмами.

Позже пьяного злоумышленника задержали на улице Бреуса. Ему 44 года.

Напомним, что на Одесчине мужчина расправился с коллегой ради 50 тысяч гривен: "Попросил отвезти в другой город"

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