В Одесской области мужчина лишил жизни приятеля из-за долга в 2500 тысячи гривен

Как передает Politeka.net, подробности сообщили на сайте Нацполиции региона (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Страшное преступление случилось в арендованном доме, когда мужчины жарили шашлыки, а также совместно распивали алкоголь.

Как только у них закончилась выпивка, хозяин вспомнил о деньгах, которые должен был ему гость, и потребовал их возврата, чтобы приобрести бутылку водки и продолжить выпивать. Наличности потерпевший не имел и за это получил смертельный удар по голове сапой.

Когда злоумышленник увидел, что товарищ не подает признаков жизни, оттащил тело жертвы на огород и прикрыл куском линолеума, а с сапы смыл следы крови. Сразу после этого убийца уехал в Одессу, где его и задержали правоохранители.

Теперь ему светит до 15 лет лишения свободы.

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