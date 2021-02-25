В Одесском регионе активизировались мошенники, которые обманывают пожилых людей

Как передает Politeka.net, подробности сообщили на сайте Нацполиции региона (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, две женщины-подруги, 47-ми и 33-х лет ездили по селам и городам Одесской области, высматривая во дворах людей преклонного возраста.

Далее, они, представляясь социальными работницами, говорили пенсионерам, что им назначена материальная помощь, а попав в дом заводили разговор о купюрах, которые якобы скоро потеряют силу и требуют обмена на новые.

Как только хозяйки показывали свои сбережения, лжесоцработницы складывали их в конверт, а потом незаметно подменяли его на принесенный с собой с обычными бумажками.

Таким нехитрым способом старшая из женщин, которая уже попадала в поле зрения полицейских за мошенничество, проникла в квартиру 80-летней жительницы Южного и похитила у нее более 50-ти тысяч гривен.

Аналогичную схему провернула и младшая злоумышленница с 93-летней жительницей Белгород-Днестровского. Из дома потерпевшей она ушла с 17-ю тысячами гривен.

Сейчас подруги-аферистки задержаны. У одной из них обнаружена часть похищенных денег. Правоохранители проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории области.

В полиции в очередной раз призвали людей, особенно пожилых, быть бдительными к подобным мошенникам.

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