В Одессе детективы НАБУ проводят массовые обыски у чиновников из мэрии
Об этом сообщает издание
Согласно имеющейся информации, в четверг, 25 февраля, сотрудники Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками в кабинеты и дома вице-мэров Павла Вугельмана и Светланы Бедреги, а также начальника ГАСК Александра Авдеева.
В рамках какого уголовного производства ведутся эти действия, издание не сообщает.
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Однако по данным местного телеграм-канала «
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