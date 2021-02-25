В Одессе детективы НАБУ проводят массовые обыски у чиновников из мэрии

Об этом сообщает издание Избирком.

Согласно имеющейся информации, в четверг, 25 февраля, сотрудники Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками в кабинеты и дома вице-мэров Павла Вугельмана и Светланы Бедреги, а также начальника ГАСК Александра Авдеева.

В рамках какого уголовного производства ведутся эти действия, издание не сообщает.

Однако по данным местного телеграм-канала « Одесса-Инфо », обыски устроили по делу о строительстве ЖК Greenwood, который связывают с миллионером Владимиром Галантерником, которого иначе еще называют «негласным хозяином Одессы».

Ранее мы сообщали, что по улицам Одессы среди бела дня разгуливав мужчина-иностранец с гранатой в руках

Его заметили неравнодушные одесситы в Старосенном сквере и сразу же вызвали полицию.

При осмотре у 38-летнего жителя соседней страны обнаружили корпус РГД-5 и запал ручной гранаты. Все это изъяли и отправили на экспертизу.

Почему мужчина носил эти предметы с собой, он не объяснил. Полиция открыла уголовное дело поч.1 ст.263 УК Украины — незаконное обращение с боевыми припасами. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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