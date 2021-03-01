Одесситов предупредили о мощных о магнитных бурях, которые ударят по их здоровью уже с 1 марта
Так, ухудшение геомагнитной обстановки в городе будет наблюдаться три дня – с 1 по 3 марта.
По данным Meteo.ua, 1 марта весь день геомагнитная активность будет в приделах 2-3 баллов, а вечером поднимется до 4 баллов, что соответствует малой магнитной буре.
Самая большая активность будет наблюдаться 2 марта в 9 часов вечера, в это время Одессу накроет магнитная буря силой в 5 баллов, после чего она пойдет на спад. Весь следующий день будет слабая магнитная буря силой в 3 балла.
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Метеозависимые люди почувствуют на себе влияние бури. У них возможна аритмия сердца, шум в ушах, скачки давления головная боль, переутомление и бессонница.
Некоторые будут ощущать психическую неуравновешенность и желание с кем-то поссориться.
Бурю ощутят, в первую очередь, люди преклонного возраста, а также сердечники, гипертоники и те, кто имеет хронические заболевания. Врачи советуют этим категориям держать лекарственные препараты наготове.
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