В Одессе пассажирка закатила скандал в маршрутке из-за денег

Возмутительное поведение женщины в маршрутке №220 засняли на камеры пассажиры, которые находились в салоне, передает Politeka.net,со ссылкой на телеграм-канал «ХО». (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Вечером около 23:00, женщина, выходя на остановке Академика Глушко, ,-(Макдональдс) решила расплатится за проезд купюрой в 500 гривен. Водитель ей отказался давать сдачу, вернул деньги и предложил проехать бесплатно. Дама отреагировала агрессивно, она отказалась выходить из транспорта и принялась требовать сдачу, используя оскорбления и нецензурную лексику.

Вмешались пассажиры, они несколько минут уговаривали гражданку покинуть салон маршрутки, аргументируя это тем, что им нужно ехать домой. Водитель даже отказался продолжать движение, но дама ни в какую не соглашалась.

«Значит быдло не будет со мной так разговаривать, алле. Я дала деньги, у него лежат разные купюры. Не тыкай мне быдло вонючее», - кричала пассажирка.

Ранее мы писали, что в общественном транспорте Одессы произошла массовая драка.

Это случилось в городском троллейбусе №8.

По словам очевидцев, один из пассажиров украл у мужчины телефон. Его поймали на воровстве и решили поколотить. Завязалась массовая драка, в которой приняли участие и другие пассажиры.

«У меня телефон украли», - говорит мужчина.

Напомним, что синоптики пообещали снег и мороз в первую неделю весны в Одессе: озвучен прогноз погоды на неделю

Также Politeka сообщала, что многоэтажный жилой дом рухнул в центре Одессы: появилось видео