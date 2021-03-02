Бездыханные тела людей нашли на одесской дороге посреди ночи
Трагедия разыгралась около села Молодежное и поселка Черноморское. Об этом рассказали в местной полиции, передает Politeka.net.
Согласно имеющейся информации, на телах мужчин обнаружены повреждения, характерные для тех, что получают в результате дорожно-транспортной аварии. Кроме того, рядом были найдены обломки автомобилей.
Полицейские уже приступили к поиску виновника ДТП. Также устанавливают личности погибших и разыскивают возможных свидетелей. Если преступника смогут задержать, ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.
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Ранее мы сообщали, что жуткая авария забрала жизнь водителя микроавтобуса, который по непонятным причинам влетел в стену на дороге в Одесской области.
Смертельное ДТП случилось в районе 9 утра в селе Новоградовка в Одесском районе.
57-летний водитель Hyundai, врезался в стоящую у дороги бетонную стену разрушенного здания и погиб от полученный травм.
На опубликованных фото видно, что удар был настолько сильный, что переднюю часть автомобиля буквально смяло в гармошку.
Также мы писали, что в Одессе водитель на иномарке катался по дорогам в состоянии сильного алкогольного опьянения, а потом совершил аварию, в которой пострадал ребенок.
Напомним, что автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе
Также Politeka сообщала, разбиты семь авто: в Одессе показали кадры масштабных ДТП, все детали