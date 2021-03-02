Метеорологи сообщили, какая погода ждет одесситов в первый месяц весны
В марте температура воздуха будет колебаться от 1 °С мороза до 11 °С тепла, передает Politeka.net
По данным погодного сайта gismeteo.ua, небольшое похолодание будет отмечаться только в начале марта.
6 и 7 марта стоит ожидать ночных морозов, также в эти дни есть вероятность осадков в виде мокрого снега.
Начиная со второй недели весны погода будет нестабильной, пасмурные и ясные дни будут чередоваться.
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С 11 марта в городе метеорологи обещают затяжную дождливую погоду, а вот дальше температура воздуха начнет расти.
Последняя треть месяца снова порадует одесситов настоящим вессенним теплом. Его принесут южные и юго-западные ветры, которые вынудят зиму отступить насовсем. Среднесуточная темпертатура поднимется до +6 градусов, то есть днем солнце прогреет воздух до +10, а ночью температура опустится до +4+5 градусов.
По расчетам погодного сайта world-weather, весь март будет держаться преимущественно сухая погода со среднемесячной температурой от 0 до +9 градусов.
"Приход весны – это переход среднесуточной температуры в устойчивом режиме через ноль градусов в сторону повышения. Можно говорить о том, что зима если и вернется, то это будут очень краткосрочные проявления. Так что весна в Украине почти стартовала", — заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
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