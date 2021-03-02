В заповедную зону на Одесчине впервые так рано прилетели редкие птицы - шилоклювки
Их заметили в последний день астрономической зимы, сообщает известный эколог и сотрудник Нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев у себя в Фейсбук, передает Politeka.net
«Они появились внезапно и полетели над границей «Тузловские Амазония», на мелководье в поисках пищи. Этих удивительных птиц так рано - в конце зимы, на Тузловских лиманах, я вижу впервые. В прошлом году они прилетели к нам на неделю позже», - рассказал он.
Русев также отметил, что в этот день год назад из Африки в национальный природный партк “Тузловские лиманы” прилетели розовые пеликаны.
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Ранее мы сообщали, что метеорологи сообщили, какая погода ждет одесситов в первый месяц весны.
В марте температура воздуха будет колебаться от 1 °С мороза до 11 °С тепла.
По данным погодного сайта gismeteo.ua, небольшое похолодание будет отмечаться только в начале марта.
6 и 7 марта стоит ожидать ночных морозов, также в эти дни есть вероятность осадков в виде мокрого снега.
Начиная со второй недели весны погода будет нестабильной, пасмурные и ясные дни будут чередоваться.
Напомним, что синоптики пообещали снег и мороз в первую неделю весны в Одессе: озвучен прогноз погоды на неделю
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