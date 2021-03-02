В Одессе разгоревшийся скандал с избиением режиссёра оперного театра Евгения Лавренчука набирает новые обороты
Так, инцидент решили прокомментировать в пресс-службе Оперного театра,
В театре сообщили, что Лавренчук ранее сам дважды – в сентябре 2019 и октябре 2020 года – обращался к руководству с просьбой не продлевать с ним контракт. Во второй раз в обращении он указал, что планирует переехать в другой город.
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“Появлялся в театре время от времени, занимаясь в основном собственным пиаром, создавая вокруг себя ажиотаж, путем напоминания о том, что является учеником Романа Виктюка. Очевидно, понимая свою несостоятельность выполнять объем работ главного режиссера музыкального театра, дважды подавал заявление о непродлении с ним контракта”, - сказано в сообщении.
Также стало известно, что в июле прошлого года режиссера уже один раз побили, он получил перелом переносицы и обратился в театр за материальной помощью на лечение. Работодатель выплатил Лавренчуку 28,5 тысяч гривен на медицинскую помощь.
В театре упрекнули Лавренчука, что за три года пребывания в должности главного режиссера он поставил только один спектакль "La Traviata", и не закончил его.
“Нет режиссерской концепции, в результате чего каждый показ происходит с изменениями, что приводит к нервотрепкам и травмированию исполнителей», - говорится в сообщении.
Также, по их мнению, Лавренчук Е.В. оказался несостоятельным организовать работу режиссерского цех, он конфликтовал со многими исполнителями, ругал их матом и оскорблял.
Артисты и работники часто жаловались и требовали защитить их от грубости и оскорблений режиссера.
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