В Одессе мужчина выпрыгнул с 23-го этажа
Об этом сообщает "Odesa Live".
По предварительным данным, мужчина выпрыгнул из окна дома жилого комплекса на ул. Люстдорфская дорога, но произошло чудо - он приземлился на автомобиль и чудом выжил.
На место приехала скорая - мужчину госпитализировали.
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Обстоятельства выясняются.
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