В Одессе более тысячи госслужащих решились улучшить свой украинский язык

Об этом говорится в сюжете «ТСН».

После вступления в силу нормы закона, который обязывает госслужащих разговаривать на государственном при обслуживании граждан, служащих посадили за учебные парты.

Уроки преподают три педагога, госслужащие пришли на уроки по собственной инициативе, а руководство их в этом поддержало.

Учить украинский язык чиновники будут почти месяц по два урока в неделю.

До этого мы сообщали, что в центре Одессы орудуют дерзкие грабители, которые посягают на имущество горожан.

Так, прямо на Потемкинской лестнице ограбили молодую пару.

Злоумышленники начали приставать к парню и девушке, а затем силой отобрали у них телефоны и рюкзак с документами.

Копы задержали ворюг, ими оказались двое одесситов в возрасте 19 и 23 лет.

Позже выяснилось, что ранее они угнали электроскутер на Дерибасовской, который продали на запчасти.

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