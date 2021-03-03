В Одессе более тысячи госслужащих решились улучшить свой украинский язык
Об этом говорится в сюжете «ТСН».
После вступления в силу нормы закона, который обязывает госслужащих разговаривать на государственном при обслуживании граждан, служащих посадили за учебные парты.
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