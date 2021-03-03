В Одесской области полиция устанавливает обстоятельства смерти младенца

Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на сотрудников полиции.

Трагедия произошла в феврале в Белгород-Днестровском. 31-летняя женщина раньше срока родила на дому ребенка. Известно, что она не состояла на учете в женской консультации.

Через несколько дней новорожденный умер по неизвестным причинам. Сожитель женщины самостоятельно похоронил младенца на кладбище.

О случившемся узнали соседи, которые и сообщили о страшном поступке в полицию.

По факту открыто производство по предварительной правовой квалификации ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

До этого мы сообщали, что в Одессе конфликт между мамой и дочкой закончился фатальными последствиями для пожилой женщины.

Так, во время очередной ссоры на бытовой почве 34-летняя женщина несколько раз ударила ножом в спину свою родную мать. 71-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась по дороге в больницу.

Чтобы отвести от себя подозрение, преступница заявила полицейским, что женщина сама свела счеты с жизнь по причине тяжелой болезни.

Однако медицинская экспертиза и улики показали, что пенсионерку убили. В результате девушка призналась в содеянном. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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