В Одессе продавец магазина отказалась переходить на русский
Администратор бутика рассказала, что в магазин пришли мужчина и женщина, которые начали скандалить после того, как услышали от продавца украинскую речь.
Они потребовали перейти на русский, но получили отказ, передает портал "048.ua".
"Мова – говяжий язык. Если бы мы с вами жили по-человечески, то договорились бы, как все нормальные люди",– заявила клиентка.
После этого посетители магазина попросили книгу жалоб.
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В магазине рассказали, что подобные ситуации - не редкость.
"Мы говорим на украинском и никогда не переходим на русский, даже если нас очень просят. Мы можем просто молчать, но на русский не перейдем", - заявила администратор.
До этого мы сообщали, что в Одессе конфликт между мамой и дочкой закончился фатальными последствиями для пожилой женщины.
Так, во время очередной ссоры на бытовой почве 34-летняя женщина несколько раз ударила ножом в спину свою родную мать. 71-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась по дороге в больницу.
Чтобы отвести от себя подозрение, преступница заявила полицейским, что женщина сама свела счеты с жизнь по причине тяжелой болезни.
Однако медицинская экспертиза и улики показали, что пенсионерку убили. В результате девушка призналась в содеянном. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы.
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