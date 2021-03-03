Школы Одесской области могут перейти на дистанционку

Об этом сообщает глава департамента Александр Лончак, передает "topor".

Заболеваемость COVID-19 среди детей и педагогов растет, а пять учебных заведений в области ушли на дистанционку.

Также глава департамента призвал родителей, дети которых плохо себя чувствуют, оставлять их дома, то же самое касается педагогов.

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«Коллеги, со всей ответственностью отнеситесь к своему здоровью! Думаю, через неделю нас таки ждет дистанционка. Это вынужденный шаг, чтобы разорвать цепь заражения вирусом», — отметил Лончак.

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