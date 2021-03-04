В минувшем году на пляжах Одессы утонули больше десяти человек

Тревожную статистику обнародовал директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов, пишет издание УСИ .

Он отметил, что всего сотрудникам спасательно-водолазной службы удалось спасти 2450 человек, в том числе 282 ребенка; 29 человек из них вывели из состояния клинической смерти.

К сожалению, не удалось спасти 11 человек. Среди них, по словам Кузнецова, двое прыгнули с пирса и получили смертельные для жизни травмы.

Причинами гибели людей, в большинстве случаев, является купание в пьяном виде, однако есть и такие, кому стало плохо во время плавания.

Ранее мы сообщали, в Одесской области за сутки зафиксировали значительный прирост случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным СНБО, состоянием на 4 марта на территории одесского региона выявили 483 случая заражения вирусом ковид.

Общее число заболевших с начала пандемии уже достигло 87 тысячи 210 человек.

Не справились с болезнью и скончались за сутки 15 пациентов, при этом общее число погибших от коронавируса составляет 1460 человек.

В СНБО отмечают, что 79 тысяч 567 человек получили статус выздоровевших, 6183 болеют, у 90363 подозревают коронавирус.

По данным Министерства здравоохранения Украины, за сутки в Одесской области вакцинировали 100 человек.

Напомним, что в Одессе студентов порезали возле общежития, пострадавших спасают врачи: что произошло

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