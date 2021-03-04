Год назад на этом же месте погиб еще один человек

Молодой парень погиб сегодня в Одессе, выпав из окна жилой многоэтажки

Трагедия произошла 4 марта на улице Академика Заболотного, 12. Об этом стало известно, благодаря сообщениям местного Telegram-канала «Одесса-Инфо», который показал кадры в места происшествия, передает Politeka.net

«Парень выпрыгнул с 15 этажа, с общего балкона. Ему было всего 18», - говорится в публикации.

Авторы Telegram-канала отмечают, что это был суицид.

На кадрах видно, как возле места инцидента сразу начали собираться люди.

Что толкнуло юношу на такой отчаянный поступок, не сообщается.

Причины самоубийства должны установить правоохранители, которые уже приехали на место происшествия.

Примечательно, что год назад в этом же доме был такой же случай с депутатом Фонтанского сельсовета.

Тогда 49-летний Сергей Колодяжный покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 13 этажа по улице Академика Заболотного, 12.

Ранее мы сообщали, что в Одессе 13-летняя девочка свела счеты с жизнью, кинувшись под поезд.

Жуткое ЧП случилось в Суворовском районе в районе Зернового.

Родители погибшей Елены, которой было всего 13 лет, утверждают, что в семье все было благополучно и их дочь никогда не говорила о намерении свести счеты с жизнью. Но вот ее подруга говорит другое, мол, за несколько часов до суицида она написала об этом в одной из групп в социальной сети.

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