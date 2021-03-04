Как оказалась, некоторых нельзя было прививать

В Одессе рассказали о самочувствии медиков, которые были привиты индийской антикоронавирусной вакциной

Медицинские работники, которые ранее согласились на прививку, в день вакцинации имели временные противопоказания к введению препарата Covieshield/AstraZeneca такие, как ОРВИ либо контактировали с пациентом, у которого подтвердился коронавирус. Об этом заявила сотрудница горздрава Алла Колеева, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Напомним, что ранее 22 медика пожаловать на осложнения после введения первой дозы, произведённой в Индии Covisheld. У них развились побочные эффекты – повышение температуры до 38,5 градусов, покраснение в месте укола и ухудшение общего состояния. После этого другие врачи начали массово отказываться от прививок.

В тоже время Колеева утверждает, что выявленные у вакцинированных реакции на Covieshield не выходят за пределы тех, что указаны в инструкции к препарату.



По заверениям сотрудника горздрва,на сегодняшний день состояние медработников, которые ранее жаловались на плохое самочувствие после прививки, удовлетворительное.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области за сутки зафиксировали значительный прирост случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным СНБО, состоянием на 4 марта на территории одесского региона выявили 483 случая заражения вирусом ковид.

Общее число заболевших с начала пандемии уже достигло 87 тысячи 210 человек.

Не справились с болезнью и скончались за сутки 15 пациентов, при этом общее число погибших от коронавируса составляет 1460 человек.

79 тысяч 567 человек получили статус выздоровевших, 6183 болеют, у 90363 подозревают коронавирус.

По данным Министерства здравоохранения Украины, за сутки в Одесской области вакцинировали 100 человек.

Напомним, что десятки одесских медиков пожаловались на осложнения после прививки от коронавирус: "из побочек наблюдают..."

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