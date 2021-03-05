В Одессе иностранец с сообщником беспощадно избили двух полицейских во время конфликта на улице

Пострадавшие срочно доставлены в больницу. Об этом пишет "Думская", ссылаясь на источник в прокуратуре.

Всё началась с того, что два офицера одесского управления стратегических расследований Нацполиции хотели припарковать свою машину на улице Пантелеймоновской около торгового центра “Новый привоз”.

В издании отмечают, что подполковник и старший лейтенант занимались розыском подозреваемых по одному делу.

В какой-то момент возле торгового центра у них завязалась ссора с другими мужчинами из авто.

Офицеры попросили их убрать машину, предъявили служебные удостоверения, но были избиты.

Обидчиков полицейских уже задержали. Ими оказались гражданин Таджикистана (1987 г.р.) и гражданин Украины (1985 г.р.).

Возбуждено уголовное производство за насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Ранее мы сообщали, что драка возле одесского общежития завершилась поножовщиной, пострадали два студента-иностранца.

Инцидент случился на днях во дворе общежития на Маршала Говорова.

32-летний представитель Закавказья поссорился с двумя 27-летними студентами из Центральной Азии и в ходе разборок пырнул их ножом.

Напомним, что в Одессе студентов порезали возле общежития, пострадавших спасают врачи: что произошло

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