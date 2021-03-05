В одесском обменнике невнимательная кассирша передала клиенту лишние 96 000 гривен

Инцидент случился в начале недели в обменном пункте валют на проспекте Академика Глушко. Об этом рассказал местный телеграм-канал «Черный список Одесса» и показал фото посетителя-везунчика, передает Politeka.net

Работница обменника спохватилась через сутки и забила тревогу, она призвала мужчину вернуть деньги.

«01.03.21, 12:04 в одном из пунктов обмена валют, кассир при продаже валюты передала клиенту крупную сумму денег. Семье не справиться с этой бедой! Долг ложится на плечи кассира. А это 96 000 тысяч грн», - говорилось в публикации.

К счастью, мужчина оказался порядочным, он вернул эти деньги.

Ранее мы сообщали, что в Одессе задержана банда налетчиков, которая напала на кассира и вынесла все деньги из обменника.

Ограбление произошло в Приморском районе города.

Трое мужчин, предварительно сговорившись, в масках и темной одежде ворвались в помещение финансового учреждения, связали сотрудницу скотчем и выгребли из кассы денег на сумму 200 000 гривен.

Одесские оперативники разыскали и задержали подозреваемых. Ими оказали трое жителей Ренийского района в возрасте от 32-х до 38-ми лет.

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