На праздничных выходных в Одессе существенно похолодает

Как передает Politeka.net, таков прогноз погоды Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

В субботу, 6 марта, днем и вечером небо в Одессе будет безоблачным и ничто не напомнит о пасмурном утре. Без осадков. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью от 2-х градусов мороза до 3-х тепла, днем ​​2-7 градусов тепла.

По Одесской области синоптики обещают облачность с прояснениями. Во второй половине дня местами небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5 °C тепла, днем ​​11-16 °C тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

В воскресенье, 7 марта, в Одессе весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем ​​4-9 тепла.

В понедельник, 8 марта, первая половина дня в Одессе будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем 4-9 тепла.

Напомним, что синоптики пообещали снег и мороз в первую неделю весны в Одессе: озвучен прогноз погоды на неделю

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