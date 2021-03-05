На праздничных выходных в Одессе существенно похолодает
Как передает Politeka.net, таков прогноз погоды Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
В субботу, 6 марта, днем и вечером небо в Одессе будет безоблачным и ничто не напомнит о пасмурном утре. Без осадков. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью от 2-х градусов мороза до 3-х тепла, днем 2-7 градусов тепла.
По Одесской области синоптики обещают облачность с прояснениями. Во второй половине дня местами небольшой дождь.
Ночью и утром местами туман. Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5 °C тепла, днем 11-16 °C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светится от счастья: "Сердце у нее золотое"
Полностью раздетая "Холостячка" Ксения Мишина приняла душ и раскрыла свой секрет: "Я регулярно..."
Олега Винника застала врасплох "внебрачная" дочь, неожиданные кадры: "Это кто?"
Рада приняла новый закон по алиментам: платить будут даже бабушки и отчимы
Олег Винник чувственно приласкал тайную жену у всех на виду, любовь до гроба: "Какие они милые!"
В воскресенье, 7 марта, в Одессе весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем 4-9 тепла.
В понедельник, 8 марта, первая половина дня в Одессе будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем 4-9 тепла.
Напомним, что синоптики пообещали снег и мороз в первую неделю весны в Одессе: озвучен прогноз погоды на неделю
Также Politeka сообщала, что многоэтажный жилой дом рухнул в центре Одессы: появилось видео