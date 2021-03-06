Об этом сообщает Минздрав.

За прошедшие сутки на Одесчине диагноз подтвердили у 375 человек.

В Одесской области с момента начала пандемии зафиксировано 87 582 случая коронавирусной болезни, 1 463 человека умерли, 79 664 выздоровели, 6455 человек продолжают болеть.

В Украине за сутки 9144 новых заболевших COVID-19 — 563 ребенка и 299 медработников. Также за прошедшие сутки зафиксировали 156 летальных случаев, выздоровели 3351 человек.

Ранее мы сообщали, в Одессе конфликт между мамой и дочкой закончился фатальными последствиями для пожилой женщины.

Так, во время очередной ссоры на бытовой почве 34-летняя женщина несколько раз ударила ножом в спину свою родную мать. 71-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась по дороге в больницу.

Напомним, что драка в ночном клубе Одессы, пострадавшего спасают врачи: "попросил не снимать"

Как сообщала Politeka, сын зарезал родного отца в день рождения: детали большой беды в Одессе.

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