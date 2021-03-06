В Одессе избили двух полицейских
Подполковник и старший лейтенант, попали в больницу с многочисленными ушибами и сотрясением мозга, которые они получили в ходе уличного конфликта.
Инцидент произошел на Пантелеймоновской - правоохранители поссорились с водителем и пассажиром автомобиля, который они попросили убрать.
Несмотря на то, что офицеры полиции представились и предъявили служебные удостоверения, их избили.
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Через некоторое время коллеги пострадавших задержали правонарушителей.
Открыто уголовное производство по части 2 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
Ранее мы сообщали, в Одессе конфликт между мамой и дочкой закончился фатальными последствиями для пожилой женщины.
Так, во время очередной ссоры на бытовой почве 34-летняя женщина несколько раз ударила ножом в спину свою родную мать. 71-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась по дороге в больницу.
Напомним, что драка в ночном клубе Одессы, пострадавшего спасают врачи: "попросил не снимать"
Как сообщала Politeka, сын зарезал родного отца в день рождения: детали большой беды в Одессе.
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