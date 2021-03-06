В Одесской области мужчина убил человека, защищая дочь
Об этом стало известно из судебного реестра.
Трое мужчин решили кулаками выяснить отношения с односельчанином. Они приехали к нему домой и первым делом напали на его несовершеннолетнего дочь.
Взрослые мужчины били девочку головой о стену. Пытаясь защитить себя и ребенка, хозяин дома убил одного из нападавших.
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В суде он рассказал, что не собирался убивать, но не рассчитал силы. Суд приговорил его к двум годам условно.
Ранее мы сообщали, в Одессе конфликт между мамой и дочкой закончился фатальными последствиями для пожилой женщины.
Так, во время очередной ссоры на бытовой почве 34-летняя женщина несколько раз ударила ножом в спину свою родную мать. 71-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась по дороге в больницу.
Напомним, что драка в ночном клубе Одессы, пострадавшего спасают врачи: "попросил не снимать"
Как сообщала Politeka, сын зарезал родного отца в день рождения: детали большой беды в Одессе.
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