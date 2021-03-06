В Одесской области мужчина убил человека, защищая дочь

Об этом стало известно из судебного реестра.

Трое мужчин решили кулаками выяснить отношения с односельчанином. Они приехали к нему домой и первым делом напали на его несовершеннолетнего дочь.

Взрослые мужчины били девочку головой о стену. Пытаясь защитить себя и ребенка, хозяин дома убил одного из нападавших.

В суде он рассказал, что не собирался убивать, но не рассчитал силы. Суд приговорил его к двум годам условно.