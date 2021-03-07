В Одессе вспыхнула СТО

Пожар произошел в 4-этажном здании СТО в селе Латовка, что в Беляевском районе, ообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Спасатели локализовали пожар в 01:34 и полностью потушили его в 02:25 на площади 600 квадратных метров. Погибших и травмированных в результате возгорания нет.

Сейчас причину пожара устанавливают.