В Одесской области более трех сотен новых случаев коронавируса

Об этом сообщили в системе мониторинга СНБО Украины.

В Одесской области за минувшие сутки, по данным на утро 7 марта, выявили 356 новых случаев коронавируса.

Умерли от этой болезни 3 человека, 144 – выздоровели. Всего в регионе коронавирусом болеют 6960 человек.