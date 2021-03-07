В Одесской области более трех сотен новых случаев коронавируса
Об этом сообщили в системе мониторинга СНБО Украины.
В Одесской области за минувшие сутки, по данным на утро 7 марта, выявили 356 новых случаев коронавируса.
Умерли от этой болезни 3 человека, 144 – выздоровели. Всего в регионе коронавирусом болеют 6960 человек.
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