Север Одесской области замело снегом

Выпало около 10 см снего и на дороги выехала снегоуборочная техника.

Как сообщает гидрометцентр, в начале марта в регионе сохранится зимняя погода.

Ночью небольшие морозы, днем до +5 градусов тепла, осадков больше не ожидается.

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Ранее мы сообщали, в Одессе конфликт между мамой и дочкой закончился фатальными последствиями для пожилой женщины.

полиция, розыск, пропал безвести

Так, во время очередной ссоры на бытовой почве 34-летняя женщина несколько раз ударила ножом в спину свою родную мать. 71-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась по дороге в больницу.

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