Север Одесской области замело снегом
Выпало около 10 см снего и на дороги выехала снегоуборочная техника.
Как сообщает гидрометцентр, в начале марта в регионе сохранится зимняя погода.
Ночью небольшие морозы, днем до +5 градусов тепла, осадков больше не ожидается.
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Ранее мы сообщали, в Одессе конфликт между мамой и дочкой закончился фатальными последствиями для пожилой женщины.
Так, во время очередной ссоры на бытовой почве 34-летняя женщина несколько раз ударила ножом в спину свою родную мать. 71-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась по дороге в больницу.
Напомним, что драка в ночном клубе Одессы, пострадавшего спасают врачи: "попросил не снимать"
Как сообщала Politeka, сын зарезал родного отца в день рождения: детали большой беды в Одессе.
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