Двор в Одессе уходит под землю - жители опасаются за свои дома
Об этом сообщает «Таймер».
Жильцы полагают, что двор начал проваливаться из-за недобросовестного ремонта канализации несколько лет назад - со временем яма становится всё глубже.
Коммунальщики знают о проблеме, но не предлагают каких-либо решений.
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Ранее мы сообщали, в север Одесской области замело снегом.
Выпало около 10 см снега и на дороги выехала снегоуборочная техника.
Как сообщает гидрометцентр, в начале марта в регионе сохранится зимняя погода.
Ночью небольшие морозы, днем до +5 градусов тепла, осадков больше не ожидается.
Напомним, что драка в ночном клубе Одессы, пострадавшего спасают врачи: "попросил не снимать"
Как сообщала Politeka, сын зарезал родного отца в день рождения: детали большой беды в Одессе.
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