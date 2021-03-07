Двор в Одессе уходит под землю - жители опасаются за свои дома

Об этом сообщает «Таймер».

Жильцы полагают, что двор начал проваливаться из-за недобросовестного ремонта канализации несколько лет назад - со временем яма становится всё глубже.

Коммунальщики знают о проблеме, но не предлагают каких-либо решений.

Ранее мы сообщали, в север Одесской области замело снегом.

Выпало около 10 см снега и на дороги выехала снегоуборочная техника.

Как сообщает гидрометцентр, в начале марта в регионе сохранится зимняя погода.

Ночью небольшие морозы, днем до +5 градусов тепла, осадков больше не ожидается.