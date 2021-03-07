В центре Одессы стреляли — есть пострадавшие

Очевидцы сообщили, что скорее всего, это был «пьяный» конфликт, применялось травматическое оружие.

«Стрельба на Екатерининской 23, Ванити, 8 пострадавших», — сообщает XYDESSA.

Сейчас официальная информация уточняется.

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Ранее мы сообщали, в север Одесской области замело снегом.

Выпало около 10 см снега и на дороги выехала снегоуборочная техника.

Как сообщает гидрометцентр, в начале марта в регионе сохранится зимняя погода.

Ночью небольшие морозы, днем до +5 градусов тепла, осадков больше не ожидается.