В центре Одессы стреляли — есть пострадавшие
Очевидцы сообщили, что скорее всего, это был «пьяный» конфликт, применялось травматическое оружие.
«Стрельба на Екатерининской 23, Ванити, 8 пострадавших», — сообщает XYDESSA.
Сейчас официальная информация уточняется.
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Ранее мы сообщали, в север Одесской области замело снегом.
Выпало около 10 см снега и на дороги выехала снегоуборочная техника.
Как сообщает гидрометцентр, в начале марта в регионе сохранится зимняя погода.
Ночью небольшие морозы, днем до +5 градусов тепла, осадков больше не ожидается.
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