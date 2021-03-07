Одесситка бросилась под колеса автомобиля

Об этом сообщили в телегам-канале "ХД".

Девушка решила перейти дорогу в неустановленном месте, ее пропустил водитель авто в левой полосе, а водитель в правой полосе не увидел девушку и продолжал ехать не сбрасывая скорость.

Девушка уже дошла до середины дороги, увидела вторую машину решились бежать дальше.

Популярные статьи сейчас

Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светится от счастья: "Сердце у нее золотое"

51-летняя Дженнифер Лопес в "дырявом" мини-платье взбудоражила пикантной позой: "Да, королева!"

Ушла из жизни легендарная актриса-красавица, на ее фильмах выросли поколения: "Ее будет очень не хватать всем"

Галкин вывел в свет изменившуюся Аллу Пугачеву с новым лицом, фото: "Ужас, кто это?"

Трагедия подкосила Каменских, Потап делает все, что может: "Мы даже не думаем, что он..."
Показать еще

Прямо под колесами она поскользнулась и упала. К счастью, водитель отреагировал и успел ее объехать.

Ранее мы сообщали, в север Одесской области замело снегом.

Выпало около 10 см снега и на дороги выехала снегоуборочная техника.

Как сообщает гидрометцентр, в начале марта в регионе сохранится зимняя погода.

Ночью небольшие морозы, днем до +5 градусов тепла, осадков больше не ожидается.