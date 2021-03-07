Одесситка бросилась под колеса автомобиля
Об этом сообщили в телегам-канале "ХД".
Девушка решила перейти дорогу в неустановленном месте, ее пропустил водитель авто в левой полосе, а водитель в правой полосе не увидел девушку и продолжал ехать не сбрасывая скорость.
Девушка уже дошла до середины дороги, увидела вторую машину решились бежать дальше.
Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светится от счастья: "Сердце у нее золотое"
51-летняя Дженнифер Лопес в "дырявом" мини-платье взбудоражила пикантной позой: "Да, королева!"
Ушла из жизни легендарная актриса-красавица, на ее фильмах выросли поколения: "Ее будет очень не хватать всем"
Галкин вывел в свет изменившуюся Аллу Пугачеву с новым лицом, фото: "Ужас, кто это?"
Трагедия подкосила Каменских, Потап делает все, что может: "Мы даже не думаем, что он..."
Прямо под колесами она поскользнулась и упала. К счастью, водитель отреагировал и успел ее объехать.
Ранее мы сообщали, в север Одесской области замело снегом.
Выпало около 10 см снега и на дороги выехала снегоуборочная техника.
Как сообщает гидрометцентр, в начале марта в регионе сохранится зимняя погода.
Ночью небольшие морозы, днем до +5 градусов тепла, осадков больше не ожидается.
Напомним, что драка в ночном клубе Одессы, пострадавшего спасают врачи: "попросил не снимать"
Как сообщала Politeka, сын зарезал родного отца в день рождения: детали большой беды в Одессе.
Также Politeka писала, что пенсионерка зарезала мужа в Одессе, внучка застала страшную картину: кадры с места трагедии