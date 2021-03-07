Одесситка бросилась под колеса автомобиля

Об этом сообщили в телегам-канале "ХД".

Девушка решила перейти дорогу в неустановленном месте, ее пропустил водитель авто в левой полосе, а водитель в правой полосе не увидел девушку и продолжал ехать не сбрасывая скорость.

Девушка уже дошла до середины дороги, увидела вторую машину решились бежать дальше.

Прямо под колесами она поскользнулась и упала. К счастью, водитель отреагировал и успел ее объехать.

Ранее мы сообщали, в север Одесской области замело снегом.

Выпало около 10 см снега и на дороги выехала снегоуборочная техника.

Как сообщает гидрометцентр, в начале марта в регионе сохранится зимняя погода.

Ночью небольшие морозы, днем до +5 градусов тепла, осадков больше не ожидается.