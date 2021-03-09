В сети показали, как юные гимнастки устроили страшный бардах в вагоне поезда Днепр-Одесса

Соответствующее видео обнародовала проводница этого вагона в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видны груды мусора на столах и полу и оборванные занавески, а также неубранные постели.

Проводница говорит, такие купе оставили после себя гимнасты из Днепра, которые возвращались после соревнований.

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"Только что покинули вагон юные дарования, гимнасты, которые приехали на соревнования из Днепра. Посмотрите, что они оставили на память о себе... Спасибо, детки, руководители группы. Удачи и побед вам в будущем. Мы ведь идем в Европу", - говорит ошарашенная, а женщина.

По всей видимости, таким образом девочки отмечали выступление.

Пользователи в соцсетях удивляются невоспитанности детей.

«Что за свинство. Когда народ научиться беречь казённое имущество. и труд чужих людей А потом жалуются, что вагоны грязные, все сломано и будут снимать видео и выкладывать, - пишет одна из женщин.

В тоже время оказались и такие, кто считает, что убирать - это работа проводницы.

«Проводникам лишь бы ничего совсем не делать! Уборка входит в цену билета. На что там вагоновожатый? – утверждает другая.

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