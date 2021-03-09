В сети показали, как юные гимнастки устроили страшный бардах в вагоне поезда Днепр-Одесса

Соответствующее видео обнародовала проводница этого вагона в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видны груды мусора на столах и полу и оборванные занавески, а также неубранные постели.

Проводница говорит, такие купе оставили после себя гимнасты из Днепра, которые возвращались после соревнований.

"Только что покинули вагон юные дарования, гимнасты, которые приехали на соревнования из Днепра. Посмотрите, что они оставили на память о себе... Спасибо, детки, руководители группы. Удачи и побед вам в будущем. Мы ведь идем в Европу", - говорит ошарашенная, а женщина.

По всей видимости, таким образом девочки отмечали выступление.

Пользователи в соцсетях удивляются невоспитанности детей.

«Что за свинство. Когда народ научиться беречь казённое имущество. и труд чужих людей А потом жалуются, что вагоны грязные, все сломано и будут снимать видео и выкладывать, - пишет одна из женщин.

В тоже время оказались и такие, кто считает, что убирать - это работа проводницы.

«Проводникам лишь бы ничего совсем не делать! Уборка входит в цену билета. На что там вагоновожатый? – утверждает другая.

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