В сети показали, как юные гимнастки устроили страшный бардах в вагоне поезда Днепр-Одесса
Соответствующее видео обнародовала проводница этого вагона в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
На кадрах видны груды мусора на столах и полу и оборванные занавески, а также неубранные постели.
Проводница говорит, такие купе оставили после себя гимнасты из Днепра, которые возвращались после соревнований.
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"Только что покинули вагон юные дарования, гимнасты, которые приехали на соревнования из Днепра. Посмотрите, что они оставили на память о себе... Спасибо, детки, руководители группы. Удачи и побед вам в будущем. Мы ведь идем в Европу", - говорит ошарашенная, а женщина.
По всей видимости, таким образом девочки отмечали выступление.
Пользователи в соцсетях удивляются невоспитанности детей.
«Что за свинство. Когда народ научиться беречь казённое имущество. и труд чужих людей А потом жалуются, что вагоны грязные, все сломано и будут снимать видео и выкладывать, - пишет одна из женщин.
В тоже время оказались и такие, кто считает, что убирать - это работа проводницы.
«Проводникам лишь бы ничего совсем не делать! Уборка входит в цену билета. На что там вагоновожатый? – утверждает другая.
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