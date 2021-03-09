Одесситка после знакомства с молодым мужчиной не только осталась без кошелька и телефона, но и попала в больницу
Подробнее об этом сообщает на сайте Нацполиции, передает Politeka.net
Сначала 25-летний парень провел девушку к дому, но у подъезда жестоко избил до потери сознания и ограбил. Соседи вызвали скорую и полицию.
Грабитель, который познакомился с одесситкой ради наживы, отобрал у своей жертвы сумку со смартфоном и наличными в сумме 3000 гривен. Когда его задержали, он уже успел продать телефон, и часть денег у него изъяли.
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За совершение разбоя и тяжкие телесные повреждения злоумышленнику объявили о подозрении по ч.4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Суд отправил его в СИЗО, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали, что одесском обменнике невнимательная кассирша передала клиенту лишние 96 000 гривен.
Инцидент случился в начале недели в обменном пункте валют на проспекте Академика Глушко.
Работница обменника спохватилась через сутки и забила тревогу, она призвала мужчину вернуть деньги.
К счастью, мужчина оказался порядочным, он вернул эти деньги.
Напомним, что одесситов предупредили о резком изменении погоды 9 марта: "пойдет мокрый снег и ..."
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