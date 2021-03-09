В Одесской области урожай под угрозой

Эксперты предсказывают засуху и неурожай в Одесской области этим летом

Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба Национального экологического совета Украины.

По данным специалистов, этот год будет еще жарче, чем предыдущий.

В стране за последние несколько лет в два раза выросло число летних дней с температурой, превышающей 30 градусов. Тенденция будет увеличиваться, в ближайшие годы в степях Украины интенсивность засухи вырастет на 15–30%.

Высокие температуры вызовут раннее созревание яровых сельскохозяйственных культур и одновременно снизит их урожайность.

По прогнозу метеорологов, изменение климата вызовет учащение суховеев, градов. При этом град будет выпадать весной и осенью, что нехарактерно для этого явления.

Частота их возникновения увеличится на 15-30% в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Неестественно жаркий климат принесет вред и водной системе региона. Маленькие водотоки будут мелеть и пересыхать. Так, в области могут исчезнуть все небольшие реки.

Особенно опасны высокие температуры станут для Куяльника, который и без того обмелел.

Ранее мы сообщали, что на севере Одесской области внезапно пошел снег, при чем некоторые районы засыпало основательно.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог в Одесской области, на борьбу с последствиями непогоды выезжали 13 снегоуборочных машин.

Напомним, что Одессу накроет дождями и ударит мороз: синоптики сообщили, что будет с погодой в марте

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