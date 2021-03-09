Такое увидишь не каждый день

Девушка в откровенной одежде устроила провокационную фотосессию в центре Одессы

Основатель сообщества «The люди» Екатерина Богачинская в черном нижнем белье и чулках провела яркий перфоманс возле бывшего кинотеатра “Одесса”, пишет издание « Культурометр ».

В руках она держала плакаты “купи меня дорого”, “хочу пройтись здесь по красной дорожке”, “buy me dear” .

Таким экстравагантным образом активистка хочет привлечь внимание к проблеме разрушающегося исторического наследия Одессы.

«То, что происходит сегодня в Одессе с памятниками Архитектуры – неоправданное преступление против Истории и самих Одесситов, которые молча наблюдают, пока власть и алчные собственники дерибанят лакомые кусочки земли в самом центре нашего города, а здания умирают на наших глазах», - рассказала она.

Ранее мы сообщали, что полностью раздетый молодой мужчина разгуливал по центральным улицам, несмотря на холодную погоду.

Его заметили вечером 8 марта в Черноморске Одесской области. Местные жители увидели, как голый неадекват забрался в подъезд одного из домов на проспекте Мира и вызвали стражей порядка.

Парня задержали и передали сотрудникам скорой. По словам медиков, он находился под воздействием наркотических веществ.

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