В соцсетях активно обсуждают поступок пожилой женщины, которая подожгла двери пенсионного фонда в Одессе

Об этом пишет Politeka.net.

Напомним, что рано утром, 8 марта, на улице Ришильевской одесситка облила двери главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгла ее.

Когда пенсионерку задержали полицейские, то она объяснила свой поступок недовольством мизерным размером пенсии.

Пользователи в соцсетях принялись бурно обсуждать инцидент, при этом многие комментаторы поддержали пожилую женщину, назвав ее смелой.

«В пенсионном работают простые люди, ведь не они такие размеры пенсий начисляют. Жаль женщину которая это сделала, понятно, что жизнь довела, но просто зря только пострадает, а ничего не изменилось»,

«Это же надо так довести человека, пошла на такую жертвенность. Позор законодателям»,

«Давно пора, заслужили. Нужно не только этот фонд сжечь, полностью ликвидировать этот воровской беспредел»,

« Смелая женщина»,

«Не пенсионный фонд нужно спалить, а тех кто придумал такие мизерные пенсии Это только начало!!!»,

«Только надо начинать с Верховной Рады, местные только исполняют. Если кто пойдет с факелом на ВР ,свистните ,и я тоже подтянусь .Вместе сподручнее»,

«Правильно сделала!!! И это ещё не всё, то ли ещё будет. Довели народ до крайности!!!»,

«Это только начало!»,

«Правильно сделала Как можно пожить на 1760 гривен?», - возмущаются в сети.

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