Погода в Одессе в конце рабочей недели резко ухудшиться, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение

Зима ушла, а весна начала преподносить неприятные погодные сюрпризы, которые могут огорчить одесситов.

Так, в Одессу вернулось похолодание и сильный северо-западный ветер. В пятницу, 12 марта, ветер будет достигать штормовых значений, передает Politeka.net

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, утром и днем в городе ожидаются сильные порывы ветра 15-24 метров в секунду. Это первый уровень опасности – желтый.

Температура воздуха утром 12 марта будет +2°… +3°С, днем до +4°, вечером +4°… +3°С.

Целый день будет пасмурно, днем пойдет мелкий дождь, который закончится ближе к вечеру.

По области также ожидаются небольшие осадки. Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла. На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км.

Ранее мы сообщали, что на севере Одесской области внезапно пошел снег, при чем некоторые районы засыпало основательно.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог в Одесской области, на борьбу с последствиями непогоды выезжали 13 снегоуборочных машин.



Напомним, что Одессу накроет дождями и ударит мороз: синоптики сообщили, что будет с погодой в марте

Также Politeka сообщала, что Одесскую область засыпало снегом: кадры последствий непогоды, лучше посидеть дома