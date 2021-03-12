Погода в Одессе в конце рабочей недели резко ухудшиться, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение
Зима ушла, а весна начала преподносить неприятные погодные сюрпризы, которые могут огорчить одесситов.
Так, в Одессу вернулось похолодание и сильный северо-западный ветер. В пятницу, 12 марта, ветер будет достигать штормовых значений, передает Politeka.net
Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, утром и днем в городе ожидаются сильные порывы ветра 15-24 метров в секунду. Это первый уровень опасности – желтый.
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Температура воздуха утром 12 марта будет +2°… +3°С, днем до +4°, вечером +4°… +3°С.
Целый день будет пасмурно, днем пойдет мелкий дождь, который закончится ближе к вечеру.
По области также ожидаются небольшие осадки. Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла. На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км.
Ранее мы сообщали, что на севере Одесской области внезапно пошел снег, при чем некоторые районы засыпало основательно.
Как сообщили в Службе автомобильных дорог в Одесской области, на борьбу с последствиями непогоды выезжали 13 снегоуборочных машин.
Напомним, что Одессу накроет дождями и ударит мороз: синоптики сообщили, что будет с погодой в марте
Также Politeka сообщала, что Одесскую область засыпало снегом: кадры последствий непогоды, лучше посидеть дома