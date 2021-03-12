Появилась новая информация о 7-летней девочке, которая упала в колодец в Одесской области

Как сообщили в пресс-службе полиции, вчера, 11 марта, в Болградском районе Одесской области семилетняя девочка во дворе своего дома упала в колодец, после чего её достали и госпитализировали в центральную районную больницу.

По информации врачей, девочка упала в колодец глубиной 17 метров, однако после полного обследования травм у нее не обнаружили, ребенок отделался переохлаждением и сейчас находится под наблюдением. Медики откровенно поражены таким случаем.

“Представьте себе, семнадцатиметровый колодец – это, по сути, пятиэтажный дом. Если бы там была вода, девочка бы утонула, это однозначно. А так она по пояс погрузилась в грязь, и ничуть не растерялась, когда ей сбросили спасательные веревки, по которым ребенок сумел выбраться на верх», - рассказал доктор.

В полиции отмечают, что семья девочки благополучная. Установлено, что в колодец она упала, прыгнув на крышку, которой тот был накрыт.

В отношении матери ребенка составлен протокол по ч.1 ст.18 за несоблюдение родительских обязательств.

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