В Одессе мужчина вышел из окна многоэтажки

Жители Крыжановки, что в Лиманском районе, обнаружили около своего дома тело мужчины. На место происшествия экстренно вызвали полицию.

По предварительной информации, погибший совершил суицид, выпрыгнув из окна.

Причина смерти и личность мужчины устанавливаются.

Скорая помощь, фото: скриншот You Tube

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