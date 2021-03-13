В Одессе мужчина вышел из окна многоэтажки
Жители Крыжановки, что в Лиманском районе, обнаружили около своего дома тело мужчины. На место происшествия экстренно вызвали полицию.
По предварительной информации, погибший совершил суицид, выпрыгнув из окна.
Причина смерти и личность мужчины устанавливаются.
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Ранее мы сообщали, что в Одесе разгулялась непогода, в результате которой дерево рухнуло прямо на припаркованный автомобиль.
Происшествие зафиксировали днем, 12 марта на улице Пастера, что в центре Одессы.
Как видно на кадрах, у автомобиля Opel разбито заднее стекло. Соседней машине повезло больше и ее дерево практически не задело.
Напомним, что автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе
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