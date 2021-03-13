Школьники в Одесской области попали в больницу
Как сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, заболели восемь детей.
Все больные госпитализированы в инфекционное отделение Ивановской центральной районной больницы с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит».
Течение заболевания средней тяжести. Все дети в основном учатся в начальных классах, питаются в столовой школы.
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Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.
Ранее мы сообщали, что в Одесе разгулялась непогода, в результате которой дерево рухнуло прямо на припаркованный автомобиль.
Происшествие зафиксировали днем, 12 марта на улице Пастера, что в центре Одессы.
Как видно на кадрах, у автомобиля Opel разбито заднее стекло. Соседней машине повезло больше и ее дерево практически не задело.
Напомним, что автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе
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