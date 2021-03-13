В Одессе нашли кость возрастом несколько миллионов лет

Кость шерстистого носорога или вымершего бизона прискуса нашел на склонах Черноморская палеонтолог-любитель, передает "7kanal".

Остатки древнего животного, а именно фрагмент позвоночника, преподаватель Черноморского колледжа Александр Макаренко передал в музей университета им. Мечникова.

Там сделают анализ для уточнения возраста находки и выяснят, кому именно она принадлежала.

Ранее мы сообщали, что в Одесе разгулялась непогода, в результате которой дерево рухнуло прямо на припаркованный автомобиль.

Происшествие зафиксировали днем, 12 марта на улице Пастера, что в центре Одессы.

Как видно на кадрах, у автомобиля Opel разбито заднее стекло. Соседней машине повезло больше и ее дерево практически не задело.

Напомним, что автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе

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