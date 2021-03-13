В Одессе нашли кость возрастом несколько миллионов лет
Кость шерстистого носорога или вымершего бизона прискуса нашел на склонах Черноморская палеонтолог-любитель, передает "7kanal".
Остатки древнего животного, а именно фрагмент позвоночника, преподаватель Черноморского колледжа Александр Макаренко передал в музей университета им. Мечникова.
Там сделают анализ для уточнения возраста находки и выяснят, кому именно она принадлежала.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Участников "Голосу країни" уговаривают не доходить до финала, победитель раскрыл закулисье: "Тренеры совсем не такие..."
Счастливая Кароль заставила зрителей пищать от восторга, раскрыв свой секрет: "У меня будет..."
В жизни Винника появилась эффектная брюнетка из "Х-Фактор", кадры облетели Сеть: "Везет же некоторым"
Елизавета ІІ "расправилась" с Меган Маркл после скандального интервью: появилось фото
Ранее мы сообщали, что в Одесе разгулялась непогода, в результате которой дерево рухнуло прямо на припаркованный автомобиль.
Происшествие зафиксировали днем, 12 марта на улице Пастера, что в центре Одессы.
Как видно на кадрах, у автомобиля Opel разбито заднее стекло. Соседней машине повезло больше и ее дерево практически не задело.
Напомним, что автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе
Также Politeka сообщала, разбиты семь авто: в Одессе показали кадры масштабных ДТП, все детали