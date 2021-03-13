В Одесской области мужчина открыл стрельбу
В городе Измаил патрульные полицейские задержали мужчину в военной форме, который в сильном алкогольном опьянении пытался стрелять в окружающих, передает "048.ua".
Мужчина в форме в нетрезвом виде идет по улице и направляет пистолет на проезжающие автомобили, перезаряжает его и пытается произвести выстрел.
Потом он бросил пистолет на землю, и снова поднял, перезарядил и попытался произвести выстрелы, но у него этого не вышло.
Очевидцы вызвали полицию - 5 экипажей патрульной полиции через несколько минут были на месте и задержали злоумышленника.
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Ранее мы сообщали, что в Одесе разгулялась непогода, в результате которой дерево рухнуло прямо на припаркованный автомобиль.
Происшествие зафиксировали днем, 12 марта на улице Пастера, что в центре Одессы.
Как видно на кадрах, у автомобиля Opel разбито заднее стекло. Соседней машине повезло больше и ее дерево практически не задело.
Напомним, что автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе
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