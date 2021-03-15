В центре Одессы пожилой мужчина совершил отважный поступок, спасая кота, который в любой момент мог сорваться с карниза балкона и упасть на землю
Инцидент, который попал на камеры очевидцев, произошёл на выходных в доме на улице Гоголя, сообщает телеграм-канал «Одесса INFO», передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На видео можно увидеть, как мужчина перебрался на внешнюю сторону балкона, достал животное и отправил его домой. Затем пенсионер успешно перелез обратно.
"Бесстрашный дед спас своего друга-кота, который оказался в трудной жизненной ситуации в доме Гоголя", - сообщили авторы телеграм-канала.
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Ролик по спасению кота, стал очень популярным, за сутки его просмотрели более 50 тысяч раз.
Пользователи с восторгом комментируют увиденное, отметив, что это был очень смелый поступок.
«Человечность», - отметил один из комментаторов.
Не так давно мы писали, что одесситов потряс новый случай жестокости по отношению к животным.
57-летняя женщина выбросила кота с 10-этажа, а когда увидела, что животное выжило, спустилась и добила его ножом. После этого она выбросила тело в мусорный контейнер. Всё это произошло средь бела дня во дворе одной из многоэтажек на Десантном бульваре.
Потрясенные увиденным очевидцы вызвали полицию.
Напомним, что зверское преступление потрясло Одессу, кадры: "Выбросила с 10 этажа и добила ножом"
Также Politeka сообщала, что под Одессой псих схватил топор и зарубил соседку, видео: "сделал просто та